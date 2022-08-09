أعلن النادي العربي القطري، قبل قليل، عن انضمام المهاجم السوري عمر السومة إلى صفوفه رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عمر السومة ينتقل إلى العربي القطري

وأشار النادي العربي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عمر السومة سيُمثله على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، كما وجه الشكر إلى إدارة النادي الأهلي على حسن التعاون.

وجاء رحيل السومة في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث تسعى الإدارة لرحيل اللاعبين الأجانب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد عمر السومة صاحب الـ33 عامًا واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وقاد الأهلي للتتويج بالعديد من البطولات خلال السنوات الماضية، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

هبوط النادي الأهلي

وهبط الأهلي لدوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، كما أنه الوحيد الذي حصد ثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر بموسم واحد عام 2016.