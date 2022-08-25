تشهد انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي، اليوم الخميس، غياب الثلاثي الهجومي المنافس على لقب الهداف خلال المواسم الأخيرة.

انطلاق دوري روشن اليوم

وتنطلق منافسات دوري روشن السعودي، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الفيحاء ضد ضمك عند الساعة 7.05 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل الهلال ضيفًا على الخليج على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

غياب الثلاثي الهداف

وللمرة الأولى منذ 4 مواسم، ينطلق الدوري بغياب الثلاثي الهجومي الأبرز، وهم؛ مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي رحل في الميركاتو الشتوي الماضي، وانضم إلى غلطة سراي التركي، وسبق أن حصد لقب الهداف مرة.

ويُعد نجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحصد لقب الهداف 3 مرات، إلا أن هبوط الراقي، دفعه للرحيل إلى العربي القطري على سبيل الإعارة.

كما يغيب مهاجم النصر السابق، والاتحاد الحالي، المغربي عبدالرزاق حمدالله عن انطلاقة دوري روشن السعودي، لإيقاف لمدة 4 أشهر، إلا أنه يطمح للتألق بعد العودة والمنافسة على لقب الهداف للمرة الثالثة.