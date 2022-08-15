اختتم فريق نخبة دوري المدارس لكرة القدم المرحلة الثانية من معسكره التطويري المقام في العاصمة البرتغالية لشبونة.

تفاصيل المرحلة الأولى من معسكر دوري المدارس:

ويأتي ذلك ضمن مشروع دوري المدارس لاكتشاف مواهب كرة القدم المدرسية، الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم للموسم الثالث، من أجل إعداد جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية.

وانطلقت المرحلة الأولى من المعسكر التطويري لفريق نخبة دوري المدارس في مدريد في الثاني من شهر أغسطس الجاري، وشهدت محاضرات ودروسًا فنية وحصصًا تدريبية ميدانية بقيادة المدرب الإسباني ياغو أغالير أزون.

ولعب الفريق مباريات تجريبية في مدريد، الأولى أمام فريق خيتافي في السادس من أغسطس، وفاز الفريق الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف، والثانية ضد ريال مدريد في التاسع من الشهر ذاته، وخسر بهدف نظيف.

كما تضمنت المرحلة الأولى، برنامج تعريفية وترفيهية، شمل زيارة لملعب سانتياغو برنابيو، وكذلك مرافق نادي خيتافي وحلبة الرياضي كارلوس سانز للعبة الكارتنج وحديقة آل ريتيرو، بجانب زيارة من قبل حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا لمقر المعسكر والالتقاء بلاعبي الفريق.

المرحلة الثانية من المعسكر في لشبونة:

وانتقل الفريق بعد ذلك إلى لشبونة، وأجرى مباراة ودية أمام فريق بنفيكا البرتغالي، يوم السبت، انتهت بالتعادل الإيجابي 3/ 3، حيث سجل الثنائي عبدالله الخشلان (هدفين) ومعاذ الحبيب (هدفًا)، وتعود البعثة الاثنين.

وفي جانب آخر، وضمن التعاون المشترك بين مشروع دوري المدارس الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، استدعى فريق الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، الثنائي فهد بكرى ومؤيد عابد للانضمام للمعسكر الإعدادي الذي سيقام في جدة، لتألقهما خلال بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس.