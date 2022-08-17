يبدو أن النجم البرتغالي برناردو سيلفا اقترب من البقاء في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بالموسم الرياضي الجديد، بعد انهيار مفاوضات انتقاله إلى برشلونة.

سبب عدم انضمام برناردو سيلفا لبرشلونة

وحاول نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع برناردو سيلفا في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن مانشستر سيتي الإنجليزي اشترط الحصول على 100 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيعه.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى أن سيلفا سيوجه تركيزه الآن نحو فريقه الحالي مانشستر سيتي، في ظل صعوبة رحيله إلى برشلونة.

وتابعت: “صعوبة انتقال لاعب الوسط البرتغالي إلى برشلونة هذا الصيف، في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها النادي، وحاجته أولًا للنزول بحد الرواتب لاستكمال تسجيل صفقاته الجديدة”.

سيلفا مع مانشستر سيتي

وخاض برناردو سيلفا صاحب الـ28 عامًا، 253 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 48 هدفًا، كما قدم 50 تمريرة حاسمة.