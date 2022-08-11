سلط تقرير مصور قدمته قناة “SBC”، الضوء على أهمية فنون الدفاع عن النفس للأطفال، حيث تزرع لديهم الثقة بالنفس وتقوية الشخصية والانضباط وذلك في ظل سيطرة التكنولوجيا وتركيز الأبناء والجيل الجديد على ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة بدلًا من النشاط البدني.

تقوية الشخصية

وأظهر التقرير، الذي تم تصويره بأحد مراكز فنون الدفاع عن النفس بمختلف رياضاته، مشاركة عدد كبير من الأطفال في فنون الدفاع عن النفس، حيث قال أحد المدربين إن هذه الرياضات تقوي شخصية الطفل وتزيد من ثقته بنفسه وانضباطه، كما تساعده على تجنب اللعب بالهواتف الذكية وتصفح السوشيال ميديا غير المفيدة.

وأكد الكابتن أنس، أن الرياضة تعطي الطفل الحافز على النظر للمستقبل والأمام من خلال الانضباط والتدريب وتحريك جسمه، لافتا إلى أن رياضات الدفاع عن النفس هي التايكوندو والجودو والكارتيه والكونغ فو، ورياضات أخرى.

إخراج الطاقة السلبية

فيما قال ولي أمر أحد الطلاب، إن الدافع وراء مشاركة أولاده في فنون الدفاع عن النفس، هي إخراج طاقتهم السلبية، والابتعاد عن ضرر السوشيال ميديا، حيث أصبح لديهم تطلعات أفضل بعد اندماجهم في الرياضات وابتعادهم عن التيك توك واليوتيوب.

من جانبها، أكدت ولية أمر أحد الطلاب أن الطلاب كانت كل حياتهم وقت جائحة كورونا اللعب بالأجهزة اللوحية والجوال، لكن مع مشاركتهم في هذه الألعاب استفادوا بزيادة الحركة والتركيز، كما أصبح لديهم إدارة لوقتهم ولنفسهم مع الالتزام والانضباط.

فوائد عظيمة

وتعد رياضات الدفاع عن النفس مختلفة لكنها متشابهة في فوائدها العظيمة للطفل والتي تشتمل على تعزيز النشاط البدني، زيادة التركيز والنمو العقلي، تعلم الانضباط الذاتي، ويكتمل كل ذلك مع تحفيز الآباء لأبنائهم لممارسة هذه النشاطات.