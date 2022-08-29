أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع النجم البرازيلي فيتينيو؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

من بلاد السامبا 🇧🇷 إلى الساحل الشرقي 🇸🇦 #فيتينيو_اتفاقي ❤️ 💚 pic.twitter.com/OVjKzaOrpz — نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 29, 2022

الاتفاق يتعاقد مع فيتينيو:

ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات فيتينيو وأخرى أثناء توقيع عقود انضمامه إلى الفريق حتى عام 2025، وعلق قائلًا: “من بلاد السامبا إلى الساحل الشرقي”.

وانضم فيتينيو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي في عام 2018، قادمًا من إنترناسيونال، وخاض 204 مباريات بقميصه في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 34 هدفًا.

على الجانب الآخر، مثل اللاعب صاحب الـ28 عامًا، المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا، والمنتخب الأولمبي، إلا أنه لم يلعب مع المنتخب الأول.

الاتفاق يبدأ الموسم بالخسارة ضد الطائي:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منافسات دوري روشن السعودي بالخسارة ضد الطائي بهدفين مقابل هدف، ويستعد لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم السبت المقبل، في إطار مواجهات الجولة الثانية.