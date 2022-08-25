يبدو أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد أصبح قريبًا للغاية من العودة إلى الملاعب والمشاركة رسميًا.

تخفيض مدة عقوبة فهد المولد

وذكر حساب الشرق الأوسط على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “مركز التحكيم الرياضي السعودي يخفض عقوبة مهاجم فريق الاتحاد الدولي فهد المولد، واللاعب يحق له المشاركة رسميًا”.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت في مارس الماضي إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد المولد واحدًا من أبرز اللاعبين في الموسم الماضي، وأثر غيابه كثيرًا على فرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب الدوري، كما لعب دورًا بارزًا في تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2022.

الاتحاد يواجه العدالة

على الجانب الآخر، يبدأ الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، مساء يوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.