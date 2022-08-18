أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن تفاصيل المواجهة المرتقبة للفريق الأول لكرة القدم في كأس سوبر لوسيل.

كأس سوبر لوسيل

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل الدوري المصري، يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر سبتمبر المقبل، على لقب كأس سوبر لوسيل.

ويتطلب حضور مباراة كأس سوبر لوسيل التي ستُقام على استاد لوسيل في قطر الحصول على بطاقة “هيّا”، ويُمكن الحصول على التذاكر عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويستضيف استاد لوسيل جميع مراحل منافسات كأس العالم 2022، وسيُقام عليه لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأرجنتيني، بالإضافة إلى المباراة النهائية للمونديال.

الهلال ينتظر الفائز بلقب الدوري المصري

وكان الهلال قد توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، فيما اقترب الزمالك من حصد لقب الدوري المصري، حيث يتصدر الترتيب برصيد 72 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه.

وأُثيرت حالة من الجدل بشأن احتمالية تأجيل موعد مباراة كأس سوبر لوسيل، في حالة تتويج الزمالك بالدوري المصري، بسبب مشاركته في الأدوار التمهيدية بدوري أبطال إفريقيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).