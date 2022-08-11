تألق حارس مرمى فريق ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا بشكل لافت في مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليلعب دورًا بارزًا في تتويج المرينغي بلقب كأس السوبر الأوروبي.

ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الأوروبي

ولعب ريال مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت بالأمس في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ونجح المرينغي في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليحصد لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه.

تيبو كورتوا يواصل التألق

وخطف تيبو كورتوا الأنظار في نهائي كأس السوبر الأوروبي، فعلى الرغم من قلة الفرص على مرماه، إلا أن آينتراخت فرانكفورت كان يملك فرصتين خطيرتين، عن طريق الياباني كامادا وكناوف.

وجاءت الفرصة الخطيرة الأولى على ريال مدريد عند الدقيقة 14 من الشوط الأول، بعدما انفرد كامادا بالمرمى، وأطلق تسديدة قوية، كادت أن تهز الشباك، إلا أن كورتوا تألق وأبعدها.

ومنح تصدي كورتوا دفعة معنوية كبيرة للاعبي المرينغي، ليواصلوا الضغط، قبل أن ينجح دافيد ألابا في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت بهدف.

وتكرر الأمر ذاته خلال أحداث الشوط الثاني، حيث أطلق كناوف تسديدة قوية عند الدقيقة 63، وتصدى لها كورتوا ببراعة، ونجح كريم بنزيمة من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65، ليتوج المرينغي بلقب كأس السوبر الأوروبي.