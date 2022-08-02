حرص النجم الأوروجوياني لويس سواريز المنضم حديثًا لصفوف نادي ناسيونال الأوروجوياني، على استقبال تهنئة النجم الأرجنتيني وصديقه السابق في برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

وكان سواريز صاحب الـ35 عامًا انضم لناديه الأم ناسيونال بعد نهاية رحلته مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ماذا قال ميسي لـ سواريز ؟

وحرص ميسي على تهنئة سواريز قائلًا له في مقطع فيديو: “مرحباً أيها الثمين.. نعم، أنت موجود معي بالفعل، لذلك لم أرغب في أن أرسل لك عناقاً حاراً، أتمنى لك كل التوفيق في خطوتك الجديدة، أعلم أهمية أن تعود لناسيونال، وإلى بيتك، وأتمنى لك كل التوفيق، ومن الآن سأدعم ناسيونال”.

واتجه ميسي للحديث عن العداوة التاريخية بين فريقي نيولز أولد بويز الأرجنتيني وناسيونال الأوروجوياني: “نحن جماهير نيولز ليس لدينا علاقة جيدة مع ناسيونال، لكنك تعرف أنني أحبك كثيراً، وأتمنى لك كل التوفيق وأن أراك قريباً”.

يذكر أن فريق ناسيونال كان ربح في نهائي كوبا ليبرتادوريس 1988 على نيولز أولد بويز بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعاد سواريز صاحب الـ 35 عامًا لنادي ناسيونال بعد 16 سنة من الرحيل عنه، حيث لعب في صفوفه خلال الفترة من 2005 إلى 2006.

مسيرة لويس سواريز