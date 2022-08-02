حرص النجم الأوروجوياني لويس سواريز المنضم حديثًا لصفوف نادي ناسيونال الأوروجوياني، على استقبال تهنئة النجم الأرجنتيني وصديقه السابق في برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.
وكان سواريز صاحب الـ35 عامًا انضم لناديه الأم ناسيونال بعد نهاية رحلته مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.
ماذا قال ميسي لـ سواريز ؟
وحرص ميسي على تهنئة سواريز قائلًا له في مقطع فيديو: “مرحباً أيها الثمين.. نعم، أنت موجود معي بالفعل، لذلك لم أرغب في أن أرسل لك عناقاً حاراً، أتمنى لك كل التوفيق في خطوتك الجديدة، أعلم أهمية أن تعود لناسيونال، وإلى بيتك، وأتمنى لك كل التوفيق، ومن الآن سأدعم ناسيونال”.
واتجه ميسي للحديث عن العداوة التاريخية بين فريقي نيولز أولد بويز الأرجنتيني وناسيونال الأوروجوياني: “نحن جماهير نيولز ليس لدينا علاقة جيدة مع ناسيونال، لكنك تعرف أنني أحبك كثيراً، وأتمنى لك كل التوفيق وأن أراك قريباً”.
يذكر أن فريق ناسيونال كان ربح في نهائي كوبا ليبرتادوريس 1988 على نيولز أولد بويز بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وعاد سواريز صاحب الـ 35 عامًا لنادي ناسيونال بعد 16 سنة من الرحيل عنه، حيث لعب في صفوفه خلال الفترة من 2005 إلى 2006.
مسيرة لويس سواريز
وكان لويس سواريز بدأ مسيرته مع كرة القدم في نادي ناسيونال في عام 2005، ولعب معهم لمدة عام واحد، خاض فيها 29 مباراة وسجل 12 هدفًا، قبل أن ينتقل إلى جرونيننجن الهولندي، في موسم 2006 – 2007، ولعب معهم 33 مباراة وسجل 13 هدفًا.
وفي عام 2007 انضم إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي بعد ذلك في عام 2011 وتحديدًا في شهر يناير انتقل إلى نادي ليفربول الإنجليزي.
ثم في عام 2014 انضم لنادي برشلونة الإسباني واستمر معه حتى عام 2020، ثم لعب لنادي أتلتيكو مدريد لمدة سنتين من 2020 حتى العام الحالي.
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