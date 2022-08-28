غاب التعادل عن نتيجة جميع مواجهات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، حيث شهدت تحقيق 8 انتصارات.

لا تعادل في الجولة الأولى

وتُعد هذه المرة الرابعة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين التي تنتهي فيها الجولة الأولى بدون تعادل، وذلك بعد مواسم 2008/ 2009، 2014/ 2015 و2017/ 2018.

وشهدت الجولة الأولى هذا الموسم، فوز ضمك ضد الفيحاء، والنصر أمام الوحدة بهدف دون رد، وتغلب الهلال على الخليج، والتعاون على الفتح بهدفين نظيفين، وتجاوز أبها فريق الرائد، والطائي مضيفه الاتفاق بنتيجة 2/1.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بدء مشواره خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي بالفوز على مضيفه العدالة بثلاثة أهداف دون رد، وتغلب الشباب على ضيفه الباطن بنتيجة 3/0 أيضًا.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الأولى، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الشباب، الهلال، التعاون، الطائي، أبها، النصر وضمك.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز التاسع بدون رصيد، يليه كل من؛ الاتفاق، الفيحاء، الوحدة، الفتح، الخليج، الباطن والعدالة.