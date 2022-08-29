نجح مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي في التأقلم سريعًا مع البارشا، ما يحفزه لمواصلة التألق وحصد لقب هداف الدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي يسعى لحصد لقب هداف الدوري الإسباني

وخاض ليفاندوفسكي أول لقاء رسمي بقميص برشلونة في مواجهة رايو فايكانو، التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل أول أهدافه مع البارشا في مباراة ريال سوسييداد عند الدقيقة الأولى.

وسجل ليفاندوفسكي هدفًا آخر في الشوط الثاني، وصنع آخر لزميله أنسو فاتي، ليقود برشلونة للفوز بنتيجة 4/1، ونجح في إحراز ثنائية في شباك بلد الوليد بالأمس، ما يمنحه دفعة معنوية لمواصلة هز الشباك والتتويج بلقب هداف الدوري الإسباني.

ويطمح ليفاندوفسكي في التتويج بلقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم في موسمه الأول بقميص برشلونة، خاصة أنه اعتاد على الفوز بهذا اللقب مع بايرن ميونيخ، حيث حصد هداف الدوري الألماني 7 مرات.

وسيجد ليفاندوفسكي منافسة قوية على لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يتصدر القائمة معه نجم ريال بيتيس، بورخا إجليسياس، كما أن مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما يواصل مطاردته على الصدارة.

برشلونة يتجاوز بلد الوليد ويستعد لإشبيلية

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الفوز على نظيره بلد الوليد برباعية دون رد بالأمس، ويستعد لمواجهة إشبيلية، مساء يوم السبت المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).