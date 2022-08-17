أعرب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن ثقته في عودة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى منصات التتويج هذا الموسم.

ليفاندوفسكي يتمنى فوز برشلونة بالبطولات

وقال ليفاندوفسكي خلال تصريحاته لـ”لا ليغا وورلد”: “أعتقد أنه قد مضى وقت طويل على برشلونة دون الفوز بالألقاب.. إنه الوقت المثالي للفوز ببعض البطولات وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك”.

شدد ليفاندوفسكي صاحب الـ34 عامًا على أن المرحلة الجديدة في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تمثل تحديًا كبيرًا له، بعدما لعب معظم سنوات احترافه كرة القدم في الدوري الألماني.

وتابع: “لم أرغب في خوض مسيرتي بأكملها في نفس الدوري.. سارت الأمور على ما يرام في الدوري الألماني، وكنت سعيدًا جدًا هناك، لكنني كنت أعلم أن اللحظة قد حانت لكي أذهب إلى الليغا ولأتخذ خطوة أخرى إلى الأمام في مسيرتي”.

وأضاف ليفاندوفسكي: “لذلك، أعتبر أنه كان الوقت المثالي لارتداء قميص فريق يرغب في القيام بالأمور بشكل جيد هذا الموسم.. ونأمل أن تكون الجماهير في نهاية الموسم سعيدة للغاية”.

برشلونة يستعد لمواجهة ريال سوسيداد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى البارشا لتحقيق الفوز بعد تعادله سلبيًا مع رايو فاليكانو.