يبدو أن إدارة ماجد النفيعي في طريقها للرحيل عن النادي الأهلي، بعد المستوى المخيب للآمال الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

خسارة الأهلي تشعل غضب الجماهير

ولعب الأخدود ضد الأهلي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بخسارة الراقي بهدفين دون رد، وذلك بعد تعادله ضد القيصومة في المباراة الافتتاحية.

وهبط النادي الأهلي إلى دوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، وكانت الجماهير تُمني النفس ببداية قوية، إلا أن النتائج دفعتها لمهاجمة إدارة ماجد النفيعي.

إدارة ماجد النفيعي تقترب من الرحيل

وتدل التوقعات على قُرب رحيل إدارة ماجد النفيعي عن النادي الأهلي، في ظل الانتقادات الجماهيرية التي توجها لها سواء في المدرجات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان ماجد النفيعي قد رفع راية التحدي بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو، حيث أكد استمراره في منصبه، وتعهد بالعودة إلى دوري المحترفين سريعًا، لافتًا إلى العودة أقوى وبقاء اللاعبين.

ويسعى عدد من الأعضاء الذهبيين بالنادي الأهلي لرحيل الإدارة، وسبق أن خاطبوا وزارة الرياضة، وفي انتظار اتخاذ القرار النهائي، إلا أن البداية المحبطة قد تُعجل برحيل إدارة النفيعي سواء أن يتم حلها أو تتقدم بالاستقالة.