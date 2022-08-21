انتهت، منذ قليل، مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

تقدم نيوكاسل ضد مانشستر سيتي:

وبدأ مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي التي أُقيمت على ملعب “سانت جيمس بارك” بشكل سريع، ومرر فودن الكرة للإسباني رودي، وسدد كرة من على حدود على منطقة الجزاء مرت أعلى المرمى عند الدقيقة الرابعة.

ونجح مانشستر سيتي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة الخامسة، عن طريق إلكاي جوندوجان، بعد عرضية مميزة من برناردو سيلفا، ومرر هالاند الكرة إلى كيفين دي بروين ومرت التسديدة بجوار القائم.

ورد نيوكاسل بهجمة عند الدقيقة 14، بعدما مرر ساينت ماكسيمين إلى ويلسون، قبل أن يبعد الحارس إيدرسون الكرة قبل أن تصل لألميرون، قبل أن ينقذ بوب مرماه من هدف آخر عند الدقيقة 16، وتصدى لتسديدة فودين.

ونجح ألميرون في تسجيل التعادل عند الدقيقة 28، قبل أن يحرز ويلسون الهدف الثاني عند الدقيقة 39، بعد تمريرة من ساينت ماكسيمين، واستمرت المحاولات، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل ضد مانشستر سيتي بنتيجة 2/ 1.

تعادل قاتل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، مرر كانسيلو الكرة لهالاند داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بعيدًا عن المرمى عند الدقيقة 52، قبل أن يسجل نيوكاسل الهدف الثالث عند الدقيقة 54 من ركلة حرة مباشرة عن طريق تريبييه.

وانتفض السيتيزنز، وقلص هالاند الفارق عند الدقيقة 61، قبل أن يمرر الكرة لدي بروين عند الدقيقة 64، ليسجل التعادل، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن لم ينجح اللاعبون في هز الشباك، لتنتهي المباراة بتعادل نيوكاسل ضد مانشستر سيتي.