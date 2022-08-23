انتهت، منذ قليل، مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

تقدم مانشستر يونايتد ضد ليفربول:

وبدأ مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول التي أُقيمت على ملعب “أولد ترافورد” بشكل سريع، وحصل الشياطين الحمر على ركلة حرة مباشرة نفذها كريستيان إريكسن في الحائط البشري عند الدقيقة السابعة.

وأهدر أنتوني إيلانجا فرصة هز الشباك عند الدقيقة العاشرة، وسدد الكرة في القائم، ورد ليفربول بهجمة عند الدقيقة 15، بعدما راوغ محمد صلاح ومرر الكرة لروبرتو فيرمينو، إلا أن الدفاع أبعد الكرة.

ونجح جادون سانشو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 17 بتسديدة قوية، وكاد لويس دياز أن يتعادل عند الدقيقة 18، ولكن مرت كرته بجانب المرمى، ومرر سانشو الكرة لماركوس راشفورد، إلا أن الدفاع أبعدها.

وتحسن أداء الريدز ومرر صلاح الكرة لجوردان هندرسون، وسدد بعيدًا عن المرمى عند الدقيقة 29، وارتدت كرة ميلنر من فرنانديز، واصطدمت بليساندرو مارتينيز عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد ضد ليفربول.

محاولات مستمرة من الفريقين:

ومع بداية الشوط الثاني، شارك أنتوني مارسيال بدلًا من إيلانجا، قبل أن ينجح راشفورد في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 بعد تمريرة مميزة من اللاعب البديل، وأنقذ الحارس أليسون هدفًا آخر من ماركوس.

وراوغ راشفورد أكثر من لاعب، وكاد أن يهز الشباك عند الدقيقة 76، ولكن مرت أعلى المرمى، وقلص صلاح الفارق عند الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد ضد ليفربول بنتيجة 2/ 1.