حصد مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي جائزة جديدة، بعد تألقه اللافت خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

مبابي يتوج بجائزة جديدة

وأعلن كيليان مبابي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن فوزه بجائزة أفضل لاعب ضمن منافسات الدوري الفرنسي الموسم الرياضي الماضي، المقدمة من شبكة “ترانسفير ماركت”.

وكان كيليان مبابي قد توج بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، بحفل رابطة اللاعبين المحترفين، بعد تألقه اللافت مع باريس سان جيرمان، وساهم في فوزه بلقب الدوري الفرنسي الممتاز.

وتصدر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، قائمة هدافي الدوري الفرنسي الممتاز، الموسم الماضي برصيد 28 هدفًا، كما أنه كان أفضل صانع أهداف برصيد 19 تمريرة حاسمة.

الظهور الأول هذا الموسم

ويستعد المهاجم صاحب الـ23 عامًا، للظهور الأول في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، خلال مباراة مونبلييه المقرر إقامتها، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وغاب كيليان عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد نانت في كأس السوبر بسبب الإيقاف، ثم مباراة كليرمون فوت في الجولة الأولى بسبب آلام عضلية.