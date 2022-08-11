انتهت واقعت احتجاز الرهائن في مصرف فدرال بنك في العاصمة اللبنانية بيروت بعدما سلم الشخص نفسه للسلطات مقابل منحه جزءًا من وديعته يصل إلى 30 ألف دولار.

فيديو | من داخل "فدرال بنك" في لبنان.. عملية تفاوض مع مسلح يحتجز رهائن ويرفض تسليمهم مطالبا بأمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار #الإخبارية pic.twitter.com/IyyTfkvARH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 11, 2022

احتجاز الرهائن في فدرال بنك

وكان البنك شهد اليوم واقعة احتجاز عدد من الرهائن من قبل أحد عملاء البنك بعدما فشل في الحصول على مبلغ من حسابه المصرفي لدى البنك.

وتشير المعلومات المتوفرة حتى الآن إلى أن محتجز الرهائن لديه وديعة تتجاوز 200 ألف دولار في المصرف وحاول على مدى سنوات الحصول على أمواله لكن البنك يمتنع عن صرفها له كل مرة بحجج واهية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، محتجز الرهائن وهو يقف بجوار باب حاملاً سلاحًا في يده ويهدد الموظفين.

3 سنوات من المعاناة

من جانبها أفادت جمعية المودعين اللبنانيين أنه “على مدى 3 سنوات حاول المودع طلب وديعته من المصرف لكن المصرف رفض تحرير الوديعة”، مشيرة إلى أن “والد المودع موجود في المستشفى ويحتاج علاجًا بقيمة 50 ألف دولار”.