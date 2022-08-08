تُسيطر أزمة حارس المرمى المصري الدولي محمد أبو جبل مع نادي النصر على الساحة الرياضية خلال الفترة الحالية، بعد تصاعد الأمور بينهما.

تفاصيل الأزمة:

وأصبح موقف النصر صعبًا بعد إعلان أبو جبل عن تقديمه لشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فيما تؤكد الإدارة برئاسة مسلي آل معمر أنها اضطرت لعدم الاعتراف بالعقد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

موقف النصر صعب في أزمة محمد أبو جبل:

وتتفاعل الجماهير مع تطورات أزمة محمد أبو جبل مع النصر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسم الحارس المصري ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، حيث أبدى المشجعون تخوفهم من توقيع عقوبات ضد العالمي.

وانقسمت الجماهير، حيث أكد البعض أن موقف محمد أبو جبل قويًّا، وسيستطيع كسب قضيته ضد النصر في “فيفا”، فيما تمنى البعض أن يتم حل الأمور سريعًا، خوفًا من فرض عقوبات على النادي.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم النصر سابقًا، سعود الصرامي: “أرى أن موقف النصر في قضية محمد أبو جبل ليس ضعيفًا، بل النادي لا يوجد له موقف من الأساس، النصر خاسر تمامًا وموقف اللاعب قوي جدًّا”.

وتابع: “النصر من خلال بيانه الأخير الذي رد به على شكوى محمد أبو جبل اعترف بمنح 450 ألف دولار مقدم العقد، ورئيس الزمالك مرتضى منصور أكد أن اللاعب تخلى عن أموال ليشتري المدة المتبقية في عقده لينضم للفريق، وهناك رسائل بريد إلكتروني متبادلة، والآن يقول مسؤولو النادي: إن العقد الموقع غير ملزم لهم”.

وأضاف: “النصر عليه 4 قضايا في فيفا خاصة بجوليانو وروي فيتوريا وحمدالله وأبو جبل، وأنا أخاف من أن يُصنف فيفا إلغاء عقدي حمدالله وأبو جبل تحت بند الإلغاء التعسفي، وذلك لو حدث سيجعل النصر في خطر شديد”.

وواصل خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية: “ولذا أتمنى من المسؤولين في النادي أن يتوخوا الحذر الشديد في تلك القضيتين بالذات، فيفا لا يتهاون أبدًا في قضايا فسخ العقود التعسفي”، مشيرًا إلى أن الإدارة تواصلت مع محمد أبو جبل لإجراء تسوية وفسخ العقد بالتراضي.