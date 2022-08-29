أعلنت بعض المساجد في العراق النفير العام بعد إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي اليوم بشكل نهائي.

وصدحت مكبرات الصوت في المساجد تدعو إلى الجهاد في الوقت الذي يواصل فيه المحتجون من أنصار التيار الصدري اقتحام القصر الرئاسي.

أنصار التيار الصدري يتجمعون حول القصر الجمهوري بعد إعلان #الصدر اعتزاله السياسة#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/MNXxPfoQXX — AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) August 29, 2022

وتجمع أنصار الصدر قرب القصر الرئاسي وقاموا بإزالة الحواجز الخرسانية التي تعيق الوصول إلى القصر واقتحموه ودخلوا إلى المسبح الخاص بالقصر بحسب المقاطع المتداولة.

اعتزال مقتدى الصدر

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أعلن اعتزاله العمل السياسي نهائيًا وإغلاق كافة المؤسسات ذات الصلة التابعة له.

وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر: “يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري، أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم.. كلا، إن ذلك بفضل ربي أولًا ومن فيوضات السيد الوالد قُدس سره… الذي لم يتخلّ عن العراق وشعبه”.

النجف الأشرف هي المقر الأكبر للمرجعية

وأردف الصدر قائلًا: “وعلى الرغم من استقالته، فإن النجف الأشرف هي المقر الأكبر للمرجعية كما هو الحال دومًا… وإنني لم أدّع يومًا العصمة أو الاجتهاد ولا حتى (القيادة) إنما أنا آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وما أردتُ إلا أن أقوّم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية وما أردت إلا أن أقرّبهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته عسى أن يكون بابًا لرضا الله عنهم، وأنّى لهم هذا”، حسب قوله.