تألق الربّاع منصور آل سليم بشكل لافت ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021″، ليحصد 3 ميداليات، اليوم الخميس.

منصور آل سليم يحصد 3 ميداليات

وانتزع منصور آل سليم ذهبية الخطف في منافسات رفع الأثقال وزن 55 كجم، ليمنح السعودية أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الإسلامية، قبل أن يُضيف فضيتي النتر والمجموع.

وتوج رئيس الوفد السعودي، الأمير فهد بن جلوي منصور آل سليم بذهبية الخطف وفضيتي النتر والمجموع ضمن منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب الإسلامية الخامسة المقامة حاليًا في تركيا.

وزير الرياضة يهنئ آل سليم

وحرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تقديم التهنئة لآل سليم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال الفيصل: ” ألف مبروك لبطلنا في رفع الاثقال الرباع آل سليم تحقيق أول ميدالية ذهبية للبعثة السعودية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة.. بطـل من ذهـــب”.