واصل النجم البرازيلي نيمار تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في انطلاقة الدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم.

باريس سان جيرمان يكتسح ليل بسباعية:

ولعب باريس سان جيرمان ضد ليل بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، ونجح الفريق الباريسي في تحقيق فوز كاسح بسبعة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 9 نقاط، حيث حقق 3 انتصارات متتالية، ونجح في تسجيل 17 هدفًا، واستقبلت شباكه 3 مرات.

نيمار يخطف الأنظار:

وخطف نيمار الأنظار خلال أول 3 جولات، بعدما ساهم في تسجيل 10 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم 5 تمريرات حاسمة، فيما كانت حصلته الموسم الماضي 13 هدفًا وصنع 6 آخرين، وذلك وفقًا لـ”أوبتا”.

ولمس نيمار الكرة 83 مرة خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل، وصنع 4 فرص لزملائه في الفريق، وقام بـ3 تسديدات، وصنع 3 فرص محصصة، بالإضافة لتسجيله هدفين وتقديمه 3 تمريرات حاسمة للمباراة الثالثة تواليًا.

ويُشكل نيمار مع ثنائي الهجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي قوة ضاربة للفريق الباريسي، حيث ساهموا في إحراز 76 هدفًا ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.