قال البطل الأولمبي السعودي هادي صوعان: إن ترشح مدينة تروجينا نيوم لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 هو عيد لـ الرياضة السعودية.

وتحدث صوعان لـ قناة “الإخبارية” قائلًا: “ترشح مدينة تروجينا نيوم كمدينة سعودية كبرى لاستضافة حدث كبير مثل الألعاب الآسيوية الشتوية هو عيد لـ رياضتنا”.

وأضاف صوعان صاحب الـ46 عامًا: “لا شك أن استضافة تروجينا لهذا المحفل القاري سيضع المملكة على خارطة المنافسات العالمية، كون المدن تتسابق بكل قوة لاستضافة مثل هذه الأحداث القارية والعالمية”.

وأضاف: “المملكة لا تنظر إلى الربح الاقتصادي جراء استضافة هذا الحدث، ولكن الأهم هو وضع اسم المملكة عالميًّا وإثبات قدراتها على تنظيم أي حدث رياضي في أي رياضة”.

وتعد تروجينا الأولى في غرب قارة آسيا التي تتقدم بطلب استضافة ألعاب الشتاء الآسيوية، كذلك يتراوح ارتفاعها من 1500 متر إلى 2600 متر، كما تعد جزء من نيوم في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، كما تُغطي تروجينا مساحة 1400 كيلو متر مربع.