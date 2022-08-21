أحبط النجم البلجيكي إيدين هازارد جماهير الريال، بعد إهداره لركلة جزاء في مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني لكرة القدم.

هازارد يخذل جماهير الريال:

وكان هازارد قد وعد جماهير الريال بالتألق هذا الموسم، وبذل قصارى جهده من أجلهم، بعد سوء الحظ الذي لازمه منذ الانتقال إلى صفوفه في 2019، حيث ابتعد عن مستواه المعهود وتعرض لإصابات عديدة.

وشارك هازارد كبديل في مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، وقرر كريم بنزيما ترك ركلة الجزاء من أجل تسديدها، أملًا في هز الشباك ورفع معنوياته مع بداية الموسم، إلا أن النجم البلجيكي أهدرها وتصدى لها الحارس.

مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو:

وأُقيمت مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بالأمس على ملعب “بالايدوس”، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت بفوز المرينغي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ونجح في تسجيل أهداف الريال كل من؛ كريم بنزيما، لوكا مودريتش، فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي عند الدقائق 14، 41، 56 و66، فيما أحرز إياغو أسباس هدف سيلتا فيجو الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 23.

وبعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، رفع المرينغي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند نقطة واحدة في المركز الـ14.