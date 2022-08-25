انتقد ياسر المسيليم، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، 2 من زملائه بعد التعادل مع القيصومة مساء الأربعاء في الجولة الأولى من دوري يلو لـ موسم 2022/ 2023.

ياسر المسيليم: التفاصيل الصغيرة والأخطاء الفردية هي التي أودت بالأهلي لهذا الحال، ولم يعد لدينا أعذار نقدمها للجمهور.#الأهلي_القيصومه #دوري_يلو#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/YQadMgmoZG — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 24, 2022

وكان الراقي أغضب جماهيره بعد التعادل مع القيصومة، مما جعلهم يطالبون برحيل مجلس الإدارة برئاسة ماجد النفيعي.

وقال المسيليم في تصريحات إعلامية: “لا شك أن طرد محمد المجحد وخطأ طلال عبسي كلفنا التعادل”.

وأضاف المسيليم: “نعتذر لجماهير الراقي لم يعد لدينا أي مبرر، الجماهير تحملت الكثير”.

وأنهى الراقي الشوط الأول من مباراة القيصومة في الجولة الأولى متفوقًا بهدف دون رد.

وتمكن عبدالله المقرن من إحراز الهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ25 عبر تصويبة قوية لم يتمكن حارس القيصومة من صدها.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب حميد جاوشي من إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ92 مستغلًّا خطأ قاتلًا من دفاعات الراقي.

المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وسعى الراقي للفوز لضمان استقرار الفريق بعد الأزمات الفنية والإدارية التي مر بها ومن أجل السير على الطريق الصحيح للعودة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

الأهلي سيواجه نادي الأخدود الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدوري يلو.