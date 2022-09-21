بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بقيادة مدربه البلجيكي سفين فاندنبروك بشكل جيد منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

انطلاقة أبها

وتُعد انطلاقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها هذا الموسم تكرارًا لمواسمه الثلاثة الماضية من دوري المحترفين، حيث حقق 4 نقاط من أول 4 مباريات من الفوز مرة والتعادل مرة والخسارة مرتين.

وفاز الفريق في بداية هذا الموسم على الرائد بهدفين مقابل هدف، ثم خسر ضد الشباب والوحدة بنتيجة 4/0 و1/0، وتعادل مع الفيحاء بهدف لكل منهما، وبدأ الموسم الماضي بالفوز ثم خسارة وتعادل، وهُزم بالجولة الرابعة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها أولى مباريات دوري المحترفين موسم 2020/ 2021، واستعاد توازنه بتعادل وفوز، ثم خسر، وهي نفس النتائج أيضًا التي حققها في موسم 2019/ 2022.

الفريق بالدوري

على الجانب الآخر، يحل فارس الجنوب ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يوم 2 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامس من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الجولة الخامسة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفتح صاحب المركز الـ11.