أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري روشن السعودي.

أجمل 3 أهداف في الجولة الثانية

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الشباب، هتان باهبري في شباك نظيره أبها، في المباراة التي انتهت بفوز الليوث برباعية دون رد، حيث تلقى تمريرة طولية ومر بالكرة وأطلق تسديدة قوية لتهز الشباك.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، منصور حمزي في المباراة التي انتهت بفوز فريقه ضد الخليج بنتيجة 2/1.

كما يُنافس الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، محمد حرزان في شباك العدالة، ليُساهم في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ9 نقاط من 3 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن كل من؛ الشباب، التعاون، ضمك والطائي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السادس برصيد 4 نقاط، فيما تملك 4 فرق 3 نقاط، وهي؛ الفتح، الرائد، النصر وأبها، ثم الاتفاق برصيد نقطة، يليه الوحدة بدون رصيد، متساويًا مع الخليج، الفيحاء، العدالة والباطن.