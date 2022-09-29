أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني

يسعى أخضر الصالات لمواصلة انطلاقته القوية في بطولة كأس آسيا 2022، وتحقيق الفوز على حساب منتخب فيتنام.
أخضر الصالات يواجه فيتنام
ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية لكرة قدم الصالات ضد نظيره الفيتنامي، يوم غد الجمعة، على صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح في الكويت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا.
وبدأ أخضر الصالات منافسات النسخة الحالية من كأس آسيا بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق الفوز على اليابان بنتيجة 2/1، كما تمكن منتخب فيتنام من الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 5/1، ما يؤكد صعوبة مواجهة الغد.
وأكد مدرب منتخب فيتنام، دييجو راؤول صعوبة مواجهة السعودية، حيث شدد على أنها ستكون مختلفة عن لقاء كوريا، مضيفًا: “كل لقاء يختلف عن الآخر وعلينا أن نلعب بكل لقاء حسب طبيعة المنافس وظروف المواجهة”.
مجموعة السعودية
ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2022 التي تُقام في الكويت حتى يوم 8 أكتوبر المقبل، والتي تضم المنتخبات التالية، اليابان، كوريا الجنوبية وفيتنام.