Icon

الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في كأس آسيا 2022

أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني

2022-09-29 الساعة 6:40
أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

يسعى أخضر الصالات لمواصلة انطلاقته القوية في بطولة كأس آسيا 2022، وتحقيق الفوز على حساب منتخب فيتنام.

أخضر الصالات يواجه فيتنام

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية لكرة قدم الصالات ضد نظيره الفيتنامي، يوم غد الجمعة، على صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح في الكويت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا.
أخضر الصالات
لاعبو المنتخب – المصدر saff
وبدأ أخضر الصالات منافسات النسخة الحالية من كأس آسيا بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق الفوز على اليابان بنتيجة 2/1، كما تمكن منتخب فيتنام من الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 5/1، ما يؤكد صعوبة مواجهة الغد. وأكد مدرب منتخب فيتنام، دييجو راؤول صعوبة مواجهة السعودية، حيث شدد على أنها ستكون مختلفة عن لقاء كوريا، مضيفًا: “كل لقاء يختلف عن الآخر وعلينا أن نلعب بكل لقاء حسب طبيعة المنافس وظروف المواجهة”.
أخضر الصالات
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

مجموعة السعودية

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2022 التي تُقام في الكويت حتى يوم 8 أكتوبر المقبل، والتي تضم المنتخبات التالية، اليابان، كوريا الجنوبية وفيتنام.
المنتخب السعودي للصالات
جانب من مباراة للمنتخب – المصدر @SaudiNT
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار

السعودية اليوم
جارسيا: فوز النصر ضد ضمك مهم رغم...
الرياضة

جارسيا: فوز النصر ضد ضمك مهم رغم...

الرياضة
هل دعم ريف متوقف حاليًّا؟ البرنامج يجيب
السعودية اليوم

هل دعم ريف متوقف حاليًّا؟ البرنامج يجيب

السعودية اليوم
الدباسي نائبًا لرئيس لجنة الإنفاذ في ويبو
السعودية اليوم

الدباسي نائبًا لرئيس لجنة الإنفاذ في ويبو

السعودية اليوم
إنجازات رياضية وطنية
الرياضة

إنجازات رياضية وطنية

الرياضة
أرقام رياض بودبوز تحفز جماهير الأهلي
الرياضة

أرقام رياض بودبوز تحفز جماهير الأهلي

الرياضة
طالبة مصرية تنهي حياتها باستخدام سلاح والدها
العالم

طالبة مصرية تنهي حياتها باستخدام سلاح والدها

العالم
جائزة جديدة تنضم إلى مبادرة الجوائز الثقافية...
السعودية اليوم

جائزة جديدة تنضم إلى مبادرة الجوائز الثقافية...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه