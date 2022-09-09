نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ في التعاقد رسميًا مع الجزائري رياض بودبوز لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

بودبوز يوقع للأهلي

وأعلن النادي الأهلي بالأمس عن إتمام إجراءات التعاقد مع رياض بودبوز، في صفقة انتقال حر، وتمنت له الإدارة التوفيق والمساهمة مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير.

وتأمل إدارة النادي الأهلي أن تُساهم الصفقات الجديدة في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، أملًا في مواصلة انتفاضته وتحقيق انتصارات متتالية.

أرقام رياض بودبوز مع سانت إيتيان

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام رياض بودبوز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت إيتيان، ومنحته تقييم 7.03 درجات.

ولعب بودبوز صاحب الـ32 عامًا، 68 مباراة بقميص سانت إيتيان ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، وساهم في تسجيل 13 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وقام بودبوز بـ66 تسديدة بينهم 42 على المرمى، وتبلغ تمريراته الناجحة 9.6 تمريرات لكل مباراة، ولعب 67 عرضية ناجحة، ونجح في صناعة 120 فرصة، ووصل عدد مراوغاته الناجحة مع سانت إيتيان إلى 97 مراوغة.