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أرقام محمد العويس مع الأخضر

2022-09-23 الساعة 4:56
أرقام محمد العويس مع الأخضر
المواطن - مروة نبيل

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يأمل حارس مرمى الهلال، محمد العويس في مواصلة تألقه مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، قبل انطلاق نهائيات مونديال 2022 في قطر.

أرقام محمد العويس

وشارك محمد العويس صاحب الـ31 عامًا، مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم 34 مباراة، بمعدل وصل إلى 2944 دقيقة، وكانت البداية في مواجهة اليابان التي أُقيمت يوم 15 نوفمبر عام 2016.  
محمد العويس
العويس – المصدر @SaudiNT
وبدأ محمد العويس 33 مباراة بشكل أساسي مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، واُستبدل مرة واحدة، وحصل حارس المرمى على بطاقتين صفراويتين، ونال بطاقة حمراء واحدة. وعلى الرغم من غيابه عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظرًا للعب عبدالله المعيوف كأساسي، إلا أن العويس يحظى بثقة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الذي يُصر على ضمه والاعتماد عليه بشكل أساسي.
محمد العويس
العويس

الأخضر يستعد

على الجانب الآخر، يستعد منتخب السعودية لمواجهة الإكوادور على ملعب “نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية”، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن الاستعداد للمشاركة في المونديال. وكان منتخب السعودية قد نجح في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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