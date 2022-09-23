أرقام محمد العويس مع الأخضر

يأمل حارس مرمى الهلال، محمد العويس في مواصلة تألقه مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، قبل انطلاق نهائيات مونديال 2022 في قطر.
أرقام محمد العويس
وشارك محمد العويس صاحب الـ31 عامًا، مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم 34 مباراة، بمعدل وصل إلى 2944 دقيقة، وكانت البداية في مواجهة اليابان التي أُقيمت يوم 15 نوفمبر عام 2016.
وبدأ محمد العويس 33 مباراة بشكل أساسي مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، واُستبدل مرة واحدة، وحصل حارس المرمى على بطاقتين صفراويتين، ونال بطاقة حمراء واحدة.
وعلى الرغم من غيابه عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظرًا للعب عبدالله المعيوف كأساسي، إلا أن العويس يحظى بثقة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الذي يُصر على ضمه والاعتماد عليه بشكل أساسي.
الأخضر يستعد
على الجانب الآخر، يستعد منتخب السعوديةلمواجهة الإكوادور على ملعب “نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية”، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن الاستعداد للمشاركة في المونديال.
وكان منتخب السعودية قد نجح في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.