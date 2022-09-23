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سالم الدوسري تورنيدو الأخضر

2022-09-23 الساعة 12:08
سالم الدوسري تورنيدو الأخضر
المواطن - الرياض

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يُعد نجم فريق الهلال، سالم الدوسري من العناصر الأساسية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

سالم الدوسري التورنيدو

ويلعب سالم الدوسري صاحب الـ31 عامًا في خط الوسط الهجومي، وخاض مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 61 مباراة، وكانت البداية في مواجهة أستراليا التي أُقيمت يوم 29 فبراير 2012.
سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT
وشارك سالم الدوسري في 54 مباراة كأساسي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وحل بديلًا في 7 مباريات، بمعدل دقائق وصل إلى 4808 دقائق، وسجل 16 هدفًا، 3 منهم من ركلات جزاء، وحصل على 6 بطاقات صفراء.
سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT
وتأمل الجماهير في استعادة سالم الدوسري لبريقه قبل المونديال، حيث لم يقدم المستوى المتوقع مع الهلال في انطلاقة الموسم الحالي، إلا أن اللاعب المُلقب بـ”التورنيدو” يظل أهم اللاعبين في تشكيلته.
سالم الدوسري - هيرفي رينارد - المنتخب السعودي
الدوسري مع رينارد

الأخضر يستعد

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الإكوادوري، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، في إطار الاستعداد للمونديال. وكان الأخضر بقيادة هيرفي رينارد قد نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff
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