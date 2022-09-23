سالم الدوسري تورنيدو الأخضر

يُعد نجم فريق الهلال، سالم الدوسري من العناصر الأساسية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022.
سالم الدوسري التورنيدو
ويلعب سالم الدوسري صاحب الـ31 عامًا في خط الوسط الهجومي، وخاض مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 61 مباراة، وكانت البداية في مواجهة أستراليا التي أُقيمت يوم 29 فبراير 2012.
وشارك سالم الدوسري في 54 مباراة كأساسي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وحل بديلًا في 7 مباريات، بمعدل دقائق وصل إلى 4808 دقائق، وسجل 16 هدفًا، 3 منهم من ركلات جزاء، وحصل على 6 بطاقات صفراء.
وتأمل الجماهير في استعادة سالم الدوسري لبريقه قبل المونديال، حيث لم يقدم المستوى المتوقع مع الهلال في انطلاقة الموسم الحالي، إلا أن اللاعب المُلقب بـ”التورنيدو” يظل أهم اللاعبين في تشكيلته.
الأخضر يستعد
ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الإكوادوري، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، في إطار الاستعداد للمونديال.
وكان الأخضربقيادة هيرفي رينارد قد نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.