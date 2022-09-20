أثار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غضب جماهيره، بسبب بدايته المخيبة للآمال في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم.

الأهلي ينتفض

وعانى الأهلي في بداية مشواره بدوري يلو، حيث تعادل سلبيًا مع العروبة، وخسر ضد الأخدود، قبل أن ينتفض بالفوز على الخلود، ثم التعادل الإيجابي أمام القيصومة، وكسب أُحد بثلاثية نظيفة.

أسباب التراجع

وتحدث الإعلامي عبدالغني الشريف عن أسباب معاناة الراقي خلال تصريحاته لإذاعة جدة، قائلًا: “دفاع الأهلي يحتاج للاعب خبرة مثل باستوس والجزائري بودبوز، الذي يعتبر ضمه نجاحًا للإدارة، ولكنه يحتاج لتجهيز لياقي”.

وتابع: “الجهاز الإداري وإدارة النادي هما الأقرب لمعرفة العمل الفني والعامل النفسي للفريق.. كما أن يوسف عنبر لا يمكن أن يستمر، إلا إذا كان معه مساعدون.. والهدف إعادة الأهلي إلى دوري المحترفين”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “وأعتقد هي 3 عوامل .. العامل النفسي والدعم الجماهيري وأيضًا لمسات الكابتن يوسف عنبر.. كما أن الإدارة الجديدة لم تجد لاعبين يكملوا التدريب واللاعبون الأجانب في غرفة العيادة”.

وفي السياق ذاته، علق عاطف الأحمدي قائلًا: “عدم استيعاب وجود الأهلي في دوري يلو هو سبب المشكلة في عملية البناء والإعداد .. كما أن الأسماء القادمة تحتاج إلى التأقلم مع الفريق”.

وأضاف: “الأهم في هذه المرحلة الصعود بأي أدوات.. وهناك الكثير من المطالبات ببناء فريق ويتم تجهيزه من دوري يلو غير صحيح.. كما أن الأدوات القادرة على الصعود من دوري يلو تختلف تمامًا عن الأدوات القادرة على عملية المنافسة”.