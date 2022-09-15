تعد اختيارات النظام الغذائي من بين أهم العوامل التي يجب مراعاتها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وعلى الرغم من وجود أدوية قد تساعد في التحكم في مستوياته إلا أن دائمًا ما تكون الطريقة الطبيعية هي الأفضل، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

أطعمة مضرة لـ ارتفاع ضغط الدم

1- اللحوم الباردة

يرتبط تناول كميات كبيرة من الملح بارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية، واللحوم الباردة محملة بالصوديوم الذي يستخدمه المصنعون للحفاظ على هذا اللحم، لذلك من الأفضل تجنبها.

2- المعلبات

تحتوي صلصات الطماطم المعلبة وصلصات المعكرونة على كمية ملح مرتفعة للغاية، لذا تأكد على الأقل من اختيار المعلبات منخفضة الصوديوم.

3- اللحوم الحمراء

وجدت الدراسات أن اللحوم الحمراء مثل لحم الضأن ولحم البقر يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؛ لذا اختر القطع الأقل دهونًا أو قلل من استهلاك اللحوم الحمراء إلى الحد الأدنى.

4- السكر

هناك عدة طرق يمكن أن يؤثر بها استهلاك السكر يوميًا على ارتفاع ضغط الدم، وقد كشفت إحدى الدراسات أن المشروبات المحلاة بالسكر والسكر نفسه يزيدان من خطر زيادة الوزن لدى الأطفال والبالغين على حد سواء.

وغالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن من ارتفاع ضغط الدم وأعراض أخرى.

5- النودلز

يؤدي الصوديوم الموجود في النودلز إلى ارتفاع ضغط الدم، حيث تحتوي على ثلثي كمية الصوديوم اليومية، وكلما زاد استهلاكك لها زاد خطر إصابتك.

6- البيتزا المجمدة

يمكن للمكونات الموجودة في البيتزا المجمدة أن تزيد من استهلاك الصوديوم بشكل كبير، كما أنها مليئة بالسكر والدهون المشبعة، مما يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

7- البطاطس المقلية

البطاطس المقلية مليئة بالملح والدهون، والتي يمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، ودهون البطن، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول.