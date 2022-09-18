أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي.

🌟 صالح العمري

🌟 تاليسكا

🌟 ماريغــا 👏 اختيارات الفريق الفني في ⁧#دوري_روشن_السعودي⁩ لـ أفضل 3 أهداف في الجولة الرابعة ⚽️

⁧#الدوري_يحييك pic.twitter.com/UKtnAMPGmt — دوري روشن السعودي (@SPL) September 18, 2022

أجمل 3 أهداف في الجولة الرابعة

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم أبها، صالح العمري في شباك نظيره الفيحاء، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، حيث تلقى تمريرة طولية ومر بالكرة وأطلق تسديدة جانبية لتهز الشباك.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا ضد الباطن من ركلة حرة مباشرة في المباراة التي انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة.

كما يُنافس الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المالي موسى ماريغا في شباك الوحدة، بعد تلقيه تمريرة مميزة من سلمان الفرج ليطلق تسديدة قوية، ويُساهم في فوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.

ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتخ والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.