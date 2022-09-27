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بعد نهاية الجولة الرابعة

أكثر 5 لاعبين تمريرًا بدوري روشن

2022-09-27 الساعة 7:51
أكثر 5 لاعبين تمريرًا بدوري روشن
المواطن - مروة نبيل

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شهدت بطولة دوري روشن السعودي منافسة قوية بين اللاعبين على صعيد التمريرات، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.

كويلار يتصدر

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة اللاعبين الأكثر تمريرًا للكرة، وجاء نجم فريق الهلال، الكولومبي غوستافو كويلار في الصدارة بـ332 مرة.
نجم الهلال كويلار
كويلار – المصدر @Alhilal_FC
ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حسين القحطاني المركز الثاني بـ300 مرة، يليه نجم الهلال، علي البليهي برصيد 290 مرة، ثم نجم الفتح، البيروفي بيتروس بـ263 مرة، يليه نجم الليوث، البولندي غريغور كريتشوفياك بـ251 مرة.
حسين القحطاني
القحطاني – المصدر @AlShababSaudiFC

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الرابعة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط. ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتح والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.
دوري روشن السعودي
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
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