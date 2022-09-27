أكثر 5 لاعبين تمريرًا بدوري روشن

شهدت بطولة دوري روشن السعودي منافسة قوية بين اللاعبين على صعيد التمريرات، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.
كويلار يتصدر
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة اللاعبين الأكثر تمريرًا للكرة، وجاء نجم فريق الهلال، الكولومبي غوستافو كويلارفي الصدارة بـ332 مرة.
ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حسين القحطاني المركز الثاني بـ300 مرة، يليه نجم الهلال، علي البليهي برصيد 290 مرة، ثم نجم الفتح، البيروفي بيتروس بـ263 مرة، يليه نجم الليوث، البولندي غريغور كريتشوفياك بـ251 مرة.
ترتيب دوري روشن
وجاء جدول ترتيب ترتيب دوري روشن السعوديبعد الجولة الرابعة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.
ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتح والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.