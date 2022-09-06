أعلنت أمانة جدة مصادرة 18 طن من الملابس المستعملة، في حراج الصواريخ بنطاق بلدية المليساء الفرعية.

جاء ذلك خلال حملاتها لمكافحة البيع العشوائي، وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء.

وقد أسفرت الحملة التي نفذتها بلدية المليساء بالنطاق عن مصادرة (18) طناً من الملابس المستعملة بمنطقة حراج الصواريخ التي يتم تداولها باستغلال الساحات العامة والطرق بغرض البيع العشوائي من قبل العمالة المخالفة.

تحسين المشهد الحضري

وقال رئيس بلدية المليساء الفرعية، مهدي عبدالله اليامي: “إنه في إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري ورصد كافة المخالفات البلدية، تمكنت الفرق الرقابية من رصد بسطات عشوائية لـ الملابس المستعملة والتي قدرت بنحو (18) طناً، بالإضافة إلى إزالة البسطات العشوائية، ضمن حملات البلدية على الأسواق الشعبية بالنطاق”.

كما أكد استمرار فرق المتابعة في رصد الباعة الجائلين ومنع الافتراش ضمن أعمال مكافحة البيع العشوائي والتشوه البصري بالنطاق.