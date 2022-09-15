يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتعديل مساره في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الهلال.

معاناة الوحدة ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الوحدة، مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويملك فرسان مكة سجلًا سلبيًا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 18 مرة، فاز الأزرق في 15 لقاء، وخسر مرة واحدة، وتعادلا مرتين.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أمام منافس معين في الدوري السعودي للمحترفين أكثر من خسارته ضد الهلال، ما يزيد من صعوبة مباراتهما غدًا، خاصة أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع هذا الموسم.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع فرسان مكة في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط.