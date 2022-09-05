تألق النيجيري أوديون إيغالو بشكل لافت مع فريقه الهلال، ليقود التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

مراد باتنا الأفضل في الجولة الثانية:

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقييمات اللاعبين لمنافسات الجولة الثانية، والتي شهدت تألقًا لافتًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مراد باتنا على أفضل تقييم في الجولة الثانية بـ9.3 درجة، ثم زميليه بيتروس ثانيًا بـ8 درجات، ومروان سعدان بـ7.9 درجة، متساويًا مع حارس الاتفاق باولو فيكتور.

إيغالو وسانتي مينا يقودان الهجوم:

وجاء تشكيل الأسبوع الثاني من دوري روشن السعودي كالتالي؛ في حراسة المرمى، باولو فيكتور، ويتكون خط الدفاع من؛ سعود عبدالحميد “الهلال”، نالدو “التعاون، متعب الحربي “الشباب” ومروان سعدان.

ويقود خطي الوسط والهجوم في التشكيل المثالي للجولة الثانية، كل من؛ محمد حرزان “الطائي”، أوديون إيغالو، وثنائي الفتح، بيتروس ومراد باتنا، بجانب نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حسين القحطاني وسانتي مينا.