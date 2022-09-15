ابتكر فريق سعودي نظامًا لاستكشاف العين السكرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم استعراضه ضمن المشاريع الطبية في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض.

فريق سعودي يبتكر نظاما لاستكشاف العين السكرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن المشاريع الطبية في #قمة_الذكاء_الاصطناعي

عبر:@Abdulwaahd pic.twitter.com/AvtzJia1yb — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 14, 2022

هدف النظام

وقالت ريم الغنام مطورة أعمال لقناة “العربية”، إن النظام يهدف إلى اكتشاف العين السكرية في مراحل مبكرة باستخدام تقنية رؤية الآلة، لافتة إلى أن المنتج تحت الاختبار السريري حاليًا.

وأضافت أن المنتج مبني مع 4 جهات هي مستشفى الملك خالد للعيون، سدايا، وشركة ليل لخدمات الأعمال، وشركة سكاي، مؤكدة أنه يساعد في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مجال الصحة.

تشخيص الحالات المصابة قبل العمى

وقال فيصل العيسى باحث ذكاء اصطناعي، إن الاعتلال الشبكي السكري أحد مضاعفات مرض السكر، لافتًا إلى أنه تم تطوير خوارزمية ذكاء اصطناعي تهدف إلى تشخيص الحالات المصابة، والذين أهملوا الفحص حتى لا يصابوا بالعمى.