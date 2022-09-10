يعد البروتين جزءًا حيويًّا من النظام الغذائي اليومي للجميع، وهو يساعد على بناء العضلات، وتوفير الطاقة الحيوية، كما يساعد على حرق السعرات الحرارية، لكن يحذر من تناول الكثير منه فإن ذلك يسبب مشاكل كبيرة.

وكشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، عن ضرر زيادة البروتين عن الحد الطبيعي لحاجة الجسم، لافتًا إلى أنه يزيد الزلال.

ضرر زيادة البروتين عن الحد الطبيعي:

وقال الخضيري في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “زيادة البروتين عن الحد الطبيعي لحاجة الجسم (وعن الحد المقنن: لكل يوم/ 1 جرام/ كيلو 1g/kg/day) قد يسبب زيادة الزلال بالبول والدم.

وأضاف أنه يمكن استثناء بعض الرياضيين من أجل بناء أجسامهم (فيحتاجون ضعف الكمية)، لافتًا إلى أن هذا لا ينقذهم من احتمالات زيادة بروتين البول “proteinuria” في مرحلة ما، مؤكدًا أن أخطر شيء أن يضاف له الهرمونات.