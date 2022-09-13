أكد المتحدث باسم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 22 بندر الحسن أن استضافة المملكة للمهرجان تهدف إلى رفع مستوى المحتوى العربي المقدم للمشاهد، سواء كان سمعياً أو بصرياً، وتيسير سبل التواصل بين الجهات المشاركة للاتحادات وإذاعات وتلفزيونات عربية فيما بينها، إضافةً إلى الابتكارات التي تسهم في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي.

حضور أكثر من 1000 إعلامي

وأوضح أن هذه الدورة تنظم استثنائياً في الرياض لأول مرة خلال المدة من 7 إلى 10 نوفمبر في هيلتون بالرياض، بمشاركة الجهات والمؤسسات والاتحادات العالمية، كاتحاد الإذاعات العالمية، واتحاد الإذاعات الآسيوي، واتحاد الإذاعات الأوروبي، واتحاد الإذاعات الأفريقي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمعهد الآسيوي للتنمية الإذاعية، ومؤسسات إعلامية كبرى من المملكة المتحدة، وإيطاليا، واسبانيا، إلى جانب حضور أكثر من 1000 إعلامي من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أهمية الدور الكبير للمملكة في مختلف الأصعدة، ومنها المجال الإعلامي والاتصالي الذي يعد أحد أبرز مجالات التأثير، حيث قامت الوزارة بدورها في التجهيزات والتحضيرات لاستضافة هذا الحدث.

فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

وبين المتحدث باسم المهرجان أن هناك العديد من الفعاليات التي ستصاحب المهرجان، ومن أبرزها حفل فني، وورش عمل واجتماعات، وإقامة معرض يضم الشركات المنتجة والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، ومقدمي تقنية الإنتاج والمنتجين في العالم العربي والمنطقة.