انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد الصين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، بفوز الأخضر للشباب بهدف دون رد.

تقدم السعودية ضد الصين:

وبدأت مباراة السعودية ضد الصين التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر بشكل سريع، حيث ضغط لاعبي الأخضر بقوة لهز الشباك مبكرًا، وسط تنظيم دفاعي من المنتخب الصيني.

ونجح محمد سليمان في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 45، ليمنح المنتخب السعودي للشباب التقدم ضد الصين مع نهاية أحداث الشوط الأول.

محاولات مستمرة والأخضر يخطف التأهل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، أملًا في تسجيل هدف جديد، إلا أن اللاعبين أهدروا أكثر من فرصة وسط تألق دفاعي من المنتخبين، لتنتهي المباراة بفوز السعودية ضد الصين بهدف دون رد.

ورفع الأخضر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة مجموعته بالتصفيات، ليخطف بطاقة التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، فيما تجمد رصيد الصين عند 6 نقاط، ولم تُحتسب نتائج أوزبكستان باعتبارها البلد المستضيف.