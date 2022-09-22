يستعد الأخضر لمواجهة منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم ضمن معسكره الإعدادي المقام في إسبانيا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022.

المنتخب بإسبانيا

ونجح المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في التأهل إلى نهائيات مونديال 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ويخوض الأخضر 8 مباريات ودية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، وستكون بداية هذه المواجهات ضد الإكوادور وأمريكا يومي 23 و27 سبتمبر على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية.

مواجهة قوية لـ الأخضر

وتُعد مباراة السعودية ضد الإكوادور بروفة قوية للمنتخبين في إطار استعدادهما للمشاركة في نهائيات المونديال، ويسعى رينارد خلالها لتجهيز جميع اللاعبين واختبار جاهزيتهم وتطبيق الخطط الفنية.

ويطمح رينارد في قيادة الأخضر لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الإكوادور، خاصة أنه يملك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات، ومنهم؛ فهد المولد، ياسر الشهراني، سالم الدوسري، سامي النجعي ومحمد كنو وغيرهم.

ولم تتحدد جاهزية كل من؛ سلمان الفرج وحسان تمبكتي، للمشاركة في ودية السعودية ضد الإكوادور حيث يُعانيان من إصابات بسيطة.