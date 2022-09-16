نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواصلة تألقه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الخليج.

العميد يتجاوز الخليج

ولعب الاتحاد ضد الخليج بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العميد بثنائية دون رد سجلها المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ورفع العميد رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج عند نقطة واحدة في المركز الـ14.

الاتحاد يحقق الفوز في ملعب الجوهرة

ويُعد فوز الاتحاد ضد الخليج هو الأول له على ملعب الجوهرة المشعة منذ 6 أشهر، حيث يعود آخر انتصار له إلى شهر مارس الماضي، عندما فاز على الحزم بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري المحترفين.

ولعب العميد 3 مباريات على ملعب الجوهرة المشعة بعد ذلك، وخسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وتعادل سلبيًا مع الباطن في الموسم الماضي، فيما تعادل بدون أهداف مع الاتفاق هذا الموسم.