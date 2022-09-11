شهدت الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي منافسة قوية بين الفرق للتألق في انطلاقة المسابقة، ليتصدر الاتفاق قائمة مميزة.

الاتفاق الأكثر استحواذًا للكرة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الاتفاق في الصدارة بنسبة وصلت إلى 72.1%، بعد تألقه ضد الباطن، والفوز بثلاثية نظيفة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ثانيًا في قائمة الأعلى استحواذًا على الكرة بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة بـ63.9%، يليه الهلال بنسبة وصلت إلى 61.4%، ثم التعاون بنسبة تبلغ 60.5%، يليه الخليج بـ57.1%.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ9 نقاط، بالتساوي مع الهلال، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، متساويًا على التعاون، ثم ضمك بـ6 نقاط، بالتساوي مع النصر والطائي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ الفتح، الرائد، الوحدة وأبها، ثم الفيحاء برصيد نقطة، بالتساوي مع الخليج والعدالة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون نقاط.