يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على حساب النصر.

السماوي يستضيف النصر

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على السماوي في ملعبه، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد، فيما يقع النصر في المركز السابع برصيد 6 نقاط.

الباطن يستهدف فوزًا غائبًا أمام أندية الرياض

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن أمام أندية الرياض ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 19 مباراة، واكتفى بالتعادل 4 مرات، وخسر 15 لقاء.

ويأمل الفريق السماوي استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية، في ظل البداية المخيبة للآمال له هذا الموسم، حيث خسر بثلاثية نظيفة ضد الاتفاق والشباب، وبخماسية أمام الفتح.