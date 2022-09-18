يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تراجع المستوى والنتائج في انطلاقة منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

أسباب معاناة الباطن

ويمر الفريق بفترة سيئة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليحقق البداية الأسوأ له في تاريخ المسابقة، حيث تلقى 4 هزائم متتالية بأداء مخيب للآمال.

وبدأت أزمة الباطن، بعدما فشل مجلس الإدارة برئاسة ناصر الهويدي في استخراج شهادة الكفاءة المالية، ليفشل في تسجيل أي صفقة، ويبدأ دوري روشن السعودي بثنائي أجنبي، وهما؛ الحارس مارتن كمبانيا وماوريسيو أنتونيو.

واضطر المدير الفني الكرواتي ألين هورفات للدفع باللاعبين الشباب، ما تسبب في عدم ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بالمستوى المتوقع، وتحقيقه لنتائج كارثية في انطلاقة الموسم قد تؤدي إلى هبوطه.

الفريق يُعاني في بداية الموسم

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن 4 مباريات في دوري روشن السعودي، وخسرهم جميعًا أمام كل من؛ الشباب والاتفاق بثلاثة أهداف دون رد، الفتح بخماسية نظيفة، والنصر برباعية.

وفي الوقت الذي يسعى فيه هورفات لاستعادة توازن الفريق، تعرض حارس المرمى كامبانيا لإصابة بكسر في الساعد الأيسر خلال مواجهة النصر الماضي، وسيخضع لعملية جراحية، ليتأكد غيابه عن الفريق لفترة.