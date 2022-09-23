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البريكان “عازف” الأخضر يحلم بمواصلة التألق

2022-09-23 الساعة 2:18
البريكان “عازف” الأخضر يحلم بمواصلة التألق
المواطن - مروة نبيل

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يسير مهاجم الفتح، فراس البريكان بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ويطمح بمواصلة التألق قبل المشاركة في كأس العالم 2022.

البريكان العازف

ويلعب فراس البريكان صاحب الـ22 عامًا في مركز المهاجم، وخاض مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 22 مباراة، وكانت البداية في مواجهة سنغافورة التي أُقيمت يوم 10 أكتوبر 2019.
فراس البريكان
فراس مع المنتخب – المصدر @SaudiNT
وشارك البريكان المُلقب بـ”العازف”، في 22 مباراة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، 14 منها كأساسي، و8 مباريات كبديل، بمعدل 1318 دقيقة لعب، وحصل على بطاقة صفراء واحدة، ونجح في تسجيل 6 أهداف.  
فراس البريكان
فراس مع المنتخب – المصدر @SaudiNT
وعلى الرغم من صغر سن البريكان، إلا أنه فرض نفسه على تشكيلة الأخضر مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، بجانب المشاركة مع المنتخب السعودي الأولمبي؛ والمساهمة بتتويجه بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى.
فراس البريكان
فراس مع الأخضر الأولمبي – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي يستعد

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة الإكوادور على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022. وكان المنتخب السعودي قد نجح في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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