كشفت كبير الاستشاريين في طب وجراحة العيون دكتورة سلوى الهزاع، أهمية الذكاء الاصطناعي، لفحص مرضى السكري، مؤكدة أنه يعد حلًا لنقص أطباء العيون لأنه يسهم في توفير الوقت في فحص المرضى وبدقة عالية.

فيديو | كبير الاستشاريين في طب وجراحة العيون د. سلوى الهزاع لـ #برنامج_اليوم: "الذكاء الاصطناعي" يعد حلا لنقص أطباء العيون لأنه يسهم في توفير الوقت في فحص المرضى وبدقة عالية pic.twitter.com/SavH7eDoIH — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 15, 2022

وقالت سلوى الهزاع خلال حديثها عبر برنامج اليوم المذاع بقناة الإخبارية، إنه لا يوجد أطباء بشكل كافي، يستطيعون تغطية جميع المرضى، مؤكدة أن كل مريض من حقه أن يتم فحصه سنويًا على الأقل.

وأشارت إلى أنه في العالم يتم فحص عيون 51%، أما في المملكة فيتم فحص 24% فقط بحسب الدراسات، أي أن هناك 57% من مرضى السكري لا يتم فحصهم.

وأكدت “الهزاع” أن الحل الوحيد هو الذكاء الاصطناعي، والذي يقوم بالفحص بشكل روتيني ممل حتى يستطيع طبيب العيون العلاج بدلًا من تضيع الوقت وبشكل مبكر، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه دقة عالية فيكون أدق من أكبر طبيب عيون، كما يوفر على المؤسسة والدولة مصاريف كثيرة لأننا لا نستطيع أن نقوم بما يقوم به الذكاء لأنه لا يتعب ولا يُخطئ.