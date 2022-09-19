أكد فهد المطوع رئيس نادي الرائد على أن فريقه سيُصعّد شكوته ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد أن شارك بلقاء الاتحاد والرائد بالجولة الـ3 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان اللاعب المغربي تم تعليق عقوبته وهي الإيقاف لمدة 4 أشهر بقرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي، لكن الرائد قدم شكوى ضد مشاركته فتم رفضها مؤخرًا.

تعليق رئيس الرائد

وقال المطوع: “القضية منظورة وقررنا الاستئناف في قضية مشاركة عبدالرزاق حمدالله، وإذا لم يقبل الاستئناف سوف نستأنف أيضًا”، وشدد على أن الرائد لديه تدابير قانونية، سيعمل على اتخاذها من أجل كسب قضية عبدالرزاق حمدالله.

وعلق الإعلامي وليد الفراج على احتجاج الرائد قائلًا: “إذا كنت تملك مستندًا رسميًا قدمه، ولكن اعتراضك بدون دليل يعني شغل الرأي العام بما هو ليس مفيدًا، وهذه أمور تدعى مناكفة وغير جيدة على الإطلاق”.